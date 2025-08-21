Jujuy: amenazó a su pareja con un arma de fuego y terminó detenido

Jujuy al día ® – Un hombre fue detenido tras amenazar a su expareja con un arma de fuego en un domicilio de la tercera etapa del barrio Tupac Amaru, en San Salvador de Jujuy.

El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2025 alrededor de las 09:30, en una vivienda de Alto Comedero, cuando la mujer llamó a la policía luego de un conflicto con su expareja, quien vive en el mismo domicilio.

La víctima expresó a los uniformados que el sujeto se puso violento y la había amenazado con un revólver calibre 22.

Los efectivos redujeron al sujeto y lo trasladaron a sede policial. La mujer entregó el arma de fuego que había sido utilizada en la amenaza.

La intervención policial permitió controlar la situación y asegurar el arma, mientras que el hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente por amenazas con arma de fuego y violencia de género.