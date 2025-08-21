Jujuy: alerta amarilla por intensos vientos

Jujuy al día ® – El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy recomienda tomar recaudos para prevenir incendios forestales en las zonas afectadas.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informa que de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, se pronosticó para los días jueves 21 y viernes 22 de agosto que el área cordillerana de la provincia se verá afectada por vientos del sector oeste.

Este fenómeno comprenderá zonas montañosas del Departamento Dr. Manuel Belgrano, la región de la Quebrada de Humahuaca y Puna; con vientos de velocidades entre 50 y 75 km/h, lo que puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas, presentando un escenario propenso para la ocurrencia de incendios forestales.

Por eso los equipos de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales de la cartera que lidera María Inés Zigarán, solicitan a la comunidad que tome los recaudos necesarios para evitarlos; teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

– No encender fuegos ni fogatas de ningún tipo.

– No tirar colillas encendidas a los costados de los caminos.

– No quemar residuos ni restos de poda.

– Mantener limpios y despejados patios, jardines y terrenos baldíos.

– Asegurar elementos que puedan volarse.

– Asegurar puertas y ventanas.

– Evitar las actividades al aire libre.

Si alguna persona se viera afectada por este fenómeno, comunicarse de inmediato con los organismos de emergencias locales al 107 o al 103. En caso de ver humo o fuego en zonas de vegetación, comunicarse al (0388) 4271971 o al 911.