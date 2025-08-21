El ministro de Seguridad se reunió con el intendente de La Quiaca para tratar la problemática de la frontera 

Jujuy al día ® – El Ministro de Seguridad Cnel. (R) Juan Manuel Pulleiro junto al jefe de Policía Crio. Gral. Milton Sánchez, y otras autoridades del Ministerio de Seguridad, entablaron una reunión con el Intendente de la ciudad de La Quiaca, Dante Velázquez.

En este encuentro, se trataron temas vinculados a la frontera como ruta de ingreso y egreso de mercadería ilegal y el narcotráfico, por lo que se entablaron acuerdos para realizar un trabajo colaborativo que contribuya a complementar y reforzar las medidas de seguridad ya vigentes.