Conversatorio sobre la Ley Mica Ortega: compromiso en la prevención del grooming

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante en el Colegio de Abogados un conversatorio sobre la Ley Nacional N.º 27.590 “Mica Ortega”, destinado a reflexionar y concientizar sobre la prevención del grooming y el ciberacoso.

La actividad contó con la presencia de Mónica Cid, madre de Micaela Ortega, y de Abril Cid, quienes compartieron su experiencia de lucha transformando el dolor en una causa colectiva para impulsar la sanción de esta ley histórica, que busca proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de los entornos digitales.

En este marco, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, expresó que “quiero agradecer la presencia de Mónica Cid y Abril Cid, quienes hicieron de su dolor una lucha y de su resiliencia un proyecto de vida, transmitiendo herramientas para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género a través de la Ley Mica Ortega. Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia estamos trabajando incansablemente por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde un gobierno siempre presente”.

Por su parte, Mónica Cid destacó que “estamos con el corazón lleno porque estuvimos en Jujuy y pudimos ver las distintas acciones que hacen para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la provincia”. La jornada fortaleció el compromiso de la provincia de Jujuy en la construcción de redes comunitarias de cuidado y prevención, consolidando la importancia de la Ley Mica Ortega como herramienta fundamental para garantizar derechos y prevenir violencias digitales.