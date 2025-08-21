Se desarrollará durante tres jornadas con la presencia de referentes de Jujuy y Salta

Jujuy al día ® – El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Coordinación de Gestión de Gobernación, invita a participar del Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto de 2025 en la ciudad de San Salvador.

Este encuentro reunirá a referentes provinciales y nacionales con el propósito de compartir evidencias, experiencias exitosas y lineamientos de política pública orientados a garantizar lactancias y crianzas respetuosas en entornos sostenibles.

Programa

-DÍA 1 – “Fundamentos y prácticas para sostener la vida desde el inicio” Convocatoria cerrada para equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano.

– DÍA 2 – “Experiencias que inspiran: políticas y realidades en acción” Convocatoria gratuita y abierta al público en general Lugar: Cine Teatro Select – General Alvear 665, San Salvador de Jujuy – 8.30 hs. Inscripciones: https://goo.su/5SQCcZ Disertaciones destacadas:

Dra. Carina Iradi / Lic. Amador – Secretaría de Primera Infancia, Provincia de Salta. “Secretaría de Primera Infancia – Ciudad de Salta”

Puericultora María Eugenia Elizalde – Municipalidad de Mercedes (Buenos Aires). “Programa Primeros 1000 días – Mercedes”

Dra. Claudia Castro – Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Ministerio de Salud de Jujuy. “Estadísticas provinciales de maternidad y lactancia”

Puericultora Luciana González Berrios – Coordinación de Gestión Gubernamental, responsable de Estrategia Lacta Jujuy y Jujuy Crece con Vos. “Estrategias de fortalecimiento de la lactancia, la crianza y el acompañamiento familiar en la provincia de Jujuy”

Yesica Gutiérrez – Presidenta de MUDEBA. “Cuando la crianza es diversa: testimonios que desafían límites y multiplican formas de amar”

Lic. Gabriela Dorigao – Subsecretaría de Medicina Social, Salta. “Estrategias de acompañamiento a la lactancia”

Lic. Lorenza Cabana y Lic. Historia Victoria Yarade – Ministerio de Educación de Jujuy. “Abordaje de la lactancia en entornos escolares”

– DÍA 3 – Mesa Argentina de Lactancia: “Articulación nacional: la lactancia como política de salud pública, social, emocional y de sostenibilidad Convocatoria cerrada para equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano.