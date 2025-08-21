Concejales y referentes del Instituto de Viviendas analizan proyectos para avanzar en su tratamiento

Jujuy al día ® – Reunidos en Concejo en Comisión, concejales recibieron a referentes del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, para abordar expedientes relacionados a la excepción de la normativa de estacionamiento para viviendas en barrio Norte y la desafectación de un espacio verde en Alto Comedero, entre otros.

Por este motivo, llegaron hasta la institución parlamentaria, el Vocal Social del IVUJ, Marcelo García, junto al Equipo Técnico conformado por el Ing. Juan Beramendi, Jefe de Planeamiento Urbano; el Arq. Luis Mamani, Jefe de Dirección Urbana, y la Arq. Andrea Pareja, Jefa del Departamento de Diseño.

Durante el encuentro se expusieron los fundamentos técnicos y urbanísticos presentados por el equipo técnico del Instituto de Viviendas de Jujuy, en paralelo a las observaciones y consultas planteadas por los ediles de los diferentes bloques presentes en la reunión.

Finalizada la reunión, el Presidente de la institución parlamentaria, Lisandro Aguiar, manifestó: «Queremos agradecer la visita del Vocal Social del IVUJ, Marcelo García y su equipo técnico para tratar expedientes que están en el Concejo Deliberante y que básicamente buscan promover lo que es la construcción de viviendas en el ámbito de San Salvador de Jujuy por iniciativa público-privada».

En ese sentido, Aguiar añadió: «Cada uno de los concejales hizo las consultas pertinentes a fin de sacarse las dudas en cuanto a la modificación legislativa que era solicitada por el Instituto de Vivienda, se analizó técnicamente esto, como así también se hizo un análisis de los beneficios que podrías acarrear estas modificaciones normativas y en ese sentido hubo un amplio consenso de acompañar la medida y las obras que realiza el IVUJ por instrucciones del gobernador de la provincia, Carlos Sadir y, por supuesto, el acompañamiento del Concejo. «

En ese contexto, el edil radical aseguró que: «La posibilidad de generar viviendas en Alto Comedero, barrio Norte, Alto La Viña con distintas instituciones del medio local es fundamental. Sabemos perfectamente que hay una demanda social relacionada con la posibilidad de tener la casa propia y por supuesto la disposición del Concejo Deliberante para ayudar desde su lugar en todo lo que implique el desarrollo habitacional de la ciudad y de la provincia de Jujuy.»

Por su parte, la Jefa del Departamento de Diseño del IVUJ, Arquitecta Andrea Pareja, se refirió a la solicitud puntual que se abordó durante la reunión: «la primera solicitud, en este caso, el Colegio de Ingenieros tiene planteada una urbanización en dársenas fuera de lo que es el terreno privado de todo el edificio. Entonces lo que pedimos nosotros es la exención a la normativa del Código de Planeamiento para poder tener las dársenas en la calle. Para eso, hacemos un retiro mayor para asegurarnos la circulación peatonal que conviva con la vehicular. También hacemos un edificio bajo, para que el impacto no sea fuerte en el entorno inmediato, tenemos casas bajas al frente, entonces urbanísticamente colaboramos con bajar la altura para que ese impacto no sea mayor, retirarnos hacia atrás y dejar el espacio para el estacionamiento en dársenas en la calle», explicó.

Por último, en cuanto al pedido de desafectación de un espacio verde, la Jefa del Departamento de Diseño del IVUJ, comentó: «La desafectación del espacio verde para que vuelva a su forma original consiste en un proceso largo, donde primeramente se hizo un loteo que no se usó, por tanto, ahora es volver a la desafectación para que ese predio quede limpio y vuelva a la Fundación Valencia, que es quien lo solicita», finalizó.