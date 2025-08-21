Circulaba en una moto que había sido robada en Buenos Aires y quedó detenido

Jujuy al día ® – Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Policía de Jujuy arrestó a un hombre de 28 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro.

La aprehensión se realizó ayer, 20 de agosto, alrededor de las 17:30, en la intersección de las avenidas Libertador y Almirante Brown del barrio San Pedrito.

El procedimiento se realizó tras identificar, durante un patrullaje preventivo, a un individuo que estaba junto a una moto alta cilindrada sin patente, el cual se tornó nervioso y brindó versiones contradictorias sobre la procedencia del vehículo.

Al verificar la documentación de la motocicleta, los oficiales notaron que la cédula presentaba características apócrifas y una mala impresión. Tras consultar los datos del rodado en el sistema, se confirmó que la moto tenía un pedido de secuestro activo desde mayo de 2025, a solicitud de una comisaría de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la sede policial a la espera de las directivas de la Justicia, en tanto que la motocicleta, una Bajaj Dominar 250, fue secuestrada de manera preventiva. Los recorridos y la intervención de los agentes permitió recuperar un vehículo robado en la Matanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.