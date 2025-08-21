Close Menu
    jueves, agosto 21

    Anuncian cortes de energía por tareas de mantenimiento en 4 localidades

    No hay comentarios1 Min Read

    Jujuy al día ® – Informamos que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones de nuestro sistema.

    Con este fin, será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios:

     VIERNES 22/08/2025

    SAN SALVADOR DE JUJUY: 70 viviendas del B° Alto Comedero y zonas aledañas.

    Horario: 07:30 a 13:30Hs. aproximadamente.

    EL TALAR: B° Talleres, B° Centro, B° Virgen del Rosario y zonas aledañas.

    Horario: 08:00 a 13:00Hs. aproximadamente.

    SAN PEDRO: B° Maria Auxiliadora, La Mielera y zonas aledañas.

    Horario: 08:30 a 13:30Hs. aproximadamente.

    MONTERRICO: B° San Santiago, B° 25 de Mayo, Cruce El Tio y zonas aledañas.  

    Horario: 09:30 a 14:00Hs. aproximadamente.

    Agradecemos tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes.

    Por consultas y/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs. A través de este link: https://linktr.ee/ejesa

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.