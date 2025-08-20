WhatsApp: cuáles son los archivos que más ocupan espacio y cómo borrarlos para liberar almacenamiento

Generalmente, los videos de más de tres minutos superan los 5 MB y son los que más espacio ocupan en la plataforma de mensajería

Jujuy al día ® – WhatsApp es una de las aplicaciones móviles que más espacio ocupa en cualquier teléfono, principalmente porque almacena una gran cantidad de archivos multimedia.

Los archivos que suelen consumir más espacio son las fotos y los videos que superan los 5 MB, especialmente aquellos videos que duran más de tres minutos.

Para consultar cuáles son los archivos que más espacio ocupan en tu WhatsApp, debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono.

Accede al menú de configuración, generalmente representado por tres puntos en la esquina superior derecha.

Selecciona la opción ‘Almacenamiento y datos‘.

Ingresa a ‘Administrar almacenamiento‘.

En esta sección podrás ver cuánto espacio ocupa WhatsApp en tu dispositivo y qué archivos multimedia están consumiendo más memoria.

Los archivos se organizan según el tamaño, facilitando así la identificación de fotos y videos que ocupan más espacio, para que puedas decidir cuáles eliminar o guardar en otro lugar.

Realizar este procedimiento de forma regular contribuye a liberar espacio en tu teléfono y optimizar el funcionamiento de la aplicación. Si deseas eliminar un archivo de la conocida papelera de WhatsApp, considera estos pasos:

Pulsar ‘Seleccionar‘.

Seleccionar los archivos.

Pulsar el ícono de una papelera y confirmar la elección con la opción ‘Eliminar elementos‘.

WhatsApp explica que los archivos eliminados de la galería multimedia de la plataforma podrían seguir almacenados en el teléfono.

Por qué WhatsApp suele ocupar mucho espacio

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, y su uso frecuente genera un importante consumo de espacio en la memoria de los teléfonos móviles.

Esta situación se debe principalmente a la acumulación de archivos multimedia, como fotos, videos, notas de voz, documentos y mensajes, que se reciben y se envían diariamente a través de chats individuales y grupos.

Algunos de estos archivos, sobre todo los videos y las fotos de alta resolución, pueden ocupar varios megabytes cada uno, y cuando se reciben o envían en cadenas o grupos grandes, la cantidad de almacenamiento ocupado aumenta rápidamente.

Otra razón por la cual WhatsApp consume mucho espacio es la configuración predeterminada de la aplicación, que descarga automáticamente los archivos multimedia al dispositivo.

Esta función, pensada para facilitar el acceso a los contenidos, puede generar que se almacenen archivos irrelevantes o repetidos, especialmente en chats grupales con alto volumen de intercambio.

Además, los archivos eliminados desde la galería multimedia de WhatsApp pueden permanecer en el almacenamiento interno del teléfono, ocupando espacio sin que el usuario lo note.

Para optimizar la memoria del dispositivo, es recomendable revisar periódicamente el almacenamiento de WhatsApp, eliminar archivos innecesarios y ajustar las configuraciones de descarga automática según las necesidades personales.

Cómo ahorrar espacio en WhatsApp

Ahorrar espacio en WhatsApp es posible siguiendo una serie de recomendaciones y ajustes dentro de la aplicación.

El primer paso es revisar periódicamente la sección ‘Administrar almacenamiento‘, disponible en el menú de configuración, donde se puede identificar qué archivos o chats ocupan mayor cantidad de memoria.

Desde allí es posible eliminar fotos, videos, audios o documentos que ya no sean necesarios, priorizando aquellos de mayor tamaño o menor relevancia.

Otra medida útil consiste en modificar la configuración de descarga automática de archivos multimedia.

Desde el apartado ‘Almacenamiento y datos‘, el usuario puede establecer que solo se descarguen fotos, videos o audios cuando haya conexión WiFi, u optar por solicitarlos manualmente, evitando que archivos irrelevantes se almacenen de forma innecesaria.

Es recomendable desactivar la opción de guardar automáticamente archivos multimedia en la galería del teléfono, lo que previene la duplicación de espacio ocupado.

Adicionalmente, es conveniente vaciar con regularidad los chats de grupos donde se suelen compartir fotos, videos y archivos en grandes cantidades.

Realizar copias de seguridad en la nube y eliminar los archivos locales tras el respaldo ayuda a mantener el dispositivo optimizado.