Recuperan moto robada

Jujuy al día ® – Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8, junto a efectivos del carromato Papa Francisco recuperaron una motocicleta 150 cilindrada que había sido robada ayer en la mañana en el barrio Alto Comedero cuando su dueña la dejó estacionada fuera del local comercial donde trabaja.

El hallazgo se produjo tras un alerta telefónica que informaba que un hombre estaba empujando un motovehículo por la Ruta 66 y la misma coincidía con las características a la sustraída horas antes.

Los agentes iniciaron un rastrillaje que culminó con el hallazgo del vehículo, que había sido abandonado en un terreno baldío oculto por los pastizales.

El motovehículo fue puesto a disposición de la Comisaría Seccional 56, a la espera de ser restituido a su dueño.