Jujuy: delincuentes inventaron una falsa fundación, lo engañaron y le vendieron un terreno que era del Estado

Jujuy al día ® – Un vecino de Alto Comedero denunció haber sido estafado tras comprar un terreno que resultó no ser de propiedad de la persona que lo vendió sino del Estado.

El damnificado, de 40 años, domiciliado en el mencionado barrio, relató que en junio de 2023, a través de Facebook, contactó a un usuario que dijo pertenecer a una supuesta Fundación de la provincia y que le ofreció un terreno de 7 por 20 metros en la zona conocida como “30 Hectáreas”, frente al Centro Vecinal del barrio.

En ese momento acordó la compra por un total de 1,6 millones de pesos, entregando 1 millón en efectivo y el resto en seis cuotas de 100 mil pesos. Además, recibió un supuesto contrato de cesión de derechos y comprobantes de pago.

Posteriormente, construyó una vivienda en el terreno, pero el 12 de mayo de este año, personal de Tierras Fiscales le informó que el terreno no le pertenecía y que la supuesta Fundación, vinculada al vendedor, no existe.

Atento a esta situación, el damnificado realizó la denuncia correspondiente ante la Brigada de Investigaciones.