Estudiantes de Abra Pampa y El Remate Chico visitaron la Casa de todos los Jujeños

Jujuy al día ® – La Legislatura recibió la visita de estudiantes de distintos puntos de la provincia, quienes recorrieron espacios históricos y conocieron de cerca el funcionamiento de la institución.

Por un lado, 45 alumnos de segundo y tercer año de la Escuela Normal «Sargento Juan Bautista Cabral» y de la Escuela Agrotécnica Provincial N.º 8 de Abra Pampa participaron de una jornada en el Recinto de Sesiones. Allí fueron recibidos por los legisladores Malena Amerise, Natalia Guevara, Iván Poncio, Federico Manente, Juan Ortega y Adriano Morone, quienes explicaron de manera didáctica el proceso de formación de leyes, la conformación del Estado y la dinámica parlamentaria.

La docente responsable, Magdalena Vilte, destacó: «Hay un interés de los chicos en poder conocer nuestra historia. Muchas veces vienen a San Salvador, pero no conocen el valor histórico que tienen cada uno de estos lugares, lo importantes que son para todos los jujeños. Estaban ansiosos por llegar y tuvimos un gran recibimiento. Quiero instar a todas las instituciones del interior a que traigan a sus estudiantes a conocer estos espacios de tanta importancia».

En paralelo, la legisladora Mariela Ortiz recibió a 15 estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela N.º 260 de El Remate Chico, Palpalá, quienes visitaron la capital con el objetivo de conocer la cultura y la historia de la provincia.

La docente a cargo, Leticia Navia, comentó: «Es la segunda visita que hacemos este año. En esta ocasión vinimos al Cabildo, y la diputada Ortiz nos recibió. Le solicitamos un desayuno para los niños que, como son de escasos recursos y pertenecen a una escuela rural, no podían costearlo. Gracias por estas oportunidades, por recibirnos y por darle a los chicos la posibilidad de conocer y vivenciar esto que muchas veces leen en los libros».

Finalmente, la diputada Amerise expresó: «Es una gran visita, y queremos recibir a todas las escuelas para poder contar cuál es la actividad que desarrollamos los legisladores y la función que cumple la Cámara, que tiene que ver con la formación de ciudadanos responsables».