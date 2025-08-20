Docentes Técnicos iniciaron un importante curso de formación

Jujuy al día ® – Docentes de nuestra modalidad de Educación Técnico Profesional iniciaron el pasado 13 de agosto el 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 “𝗥𝗲𝗶𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗔𝘂𝗹𝗮: 𝗥𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗕𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗚é𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴í𝗮”dictado a nivel nacional por la ONG 𝗘𝗻𝘀𝗲ñá 𝗫 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮.

Esta instancia de capacitación está destinada a docentes de Educación Técnica Secundaria y de Formación Profesional, con el objetivo de desarrollar sus capacidades para la implementación de prácticas pedagógicas con perspectiva de género.

A la vez, fomentar el interés en disciplinas STEM, a través de metodologías activas y experiencias significativas que promuevan una educación equitativa y libre de estereotipos en las instituciones.

@ensenaxargentina