Capacitación en gestión y entornos saludables en comedor comunitario de Perico

Jujuy al día ® – El objetivo de estas instancias formativas es promover el buen funcionamiento de los servicios alimentarios, acompañando técnicamente a cada organización.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, llevó adelante una capacitación en el marco de los ciclos de formación destinados a fortalecer los servicios alimentarios de la provincia. En esta oportunidad, la capacitación denominada “Organización y Gestión en Comedores Comunitarios y Entornos Saludables” se desarrolló en el comedor “Ositos Mimosos” del barrio La Paz de la ciudad de Perico.

La jornada estuvo a cargo del equipo técnico de la Dirección de Alimentación Saludable y convocó a responsables del comedor, colaboradores, madres, padres, tutores y adultos vinculados a las niñas y niños que asisten al espacio.

El objetivo principal de estas instancias formativas es promover el buen funcionamiento de los servicios alimentarios comunitarios, acompañando técnicamente a cada organización de acuerdo con sus particularidades, recursos y condiciones locales. Asimismo, se busca favorecer la construcción de entornos saludables para la infancia y para las personas en situación de vulnerabilidad que participan en estos espacios.

Durante la capacitación se compartieron herramientas de gestión, pautas de organización interna y estrategias para mejorar la calidad de los entornos, destacando la importancia de la participación activa de familias y referentes comunitarios.

A través de dinámicas participativas, se reflexionó sobre factores positivos y negativos en la crianza, resaltando el rol fundamental de madres, padres y tutores en la transmisión de mensajes claros y positivos a las niñas y niños. Como cierre de la actividad, se entregaron souvenirs con mensajes que promueven la crianza positiva, reafirmando el compromiso del Ministerio en acompañar a las familias y fortalecer los espacios comunitarios como ámbitos de cuidado, inclusión y desarrollo.