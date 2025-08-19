Rápida intervención ante un caso de ejercicio ilegal de la medicina

Jujuy al día ® – En la zona del Ramal, personas sin título habilitante realizaban atenciones oftalmológicas y odontológicas previo cobro de una suma en efectivo.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Dirección General de Auditoría y Control, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad tomó intervención a través de una denuncia ciudadana referida a un caso en la localidad El Talar donde personas ofrecían atención médica, con promoción vía redes sociales, dando cuenta de potencial ejercicio ilegal de la medicina en la provincia.

“Luego de las actuaciones administrativas y legales correspondientes se corrobora esta situación y se realiza un operativo en el que se decomisa instrumental, equipamiento, recetarios y sellos de personal que estaba dando prestaciones oftalmológicas y odontológicas truchas, sin ningún profesional a cargo, donde le cobraban a la gente y se establecía una especie de comercio con la necesidad de los que menos tienen”, explicó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid.

“Agradezco especialmente al titular del MPA, Sergio Lello Sánchez; al secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; y sus equipos por la predisposición y rápida actuación en este caso que compromete la salud de la población”, agregó Bouhid y resaltó que, tras las actuaciones, se efectuaron las denuncias penales correspondientes.

Asimismo, en el caso tomaron parte las instituciones que rigen sobre la matriculación de los profesionales de la salud, es decir el Consejo Médico de Jujuy y el Colegio de Ópticos.

“Pedimos a la comunidad prestar especial atención a los medios oficiales de difusión del Ministerio de Salud y de las entidades profesionales sobre atenciones, servicios, operativos o campañas, los que siempre se cumplen en espacios debidamente habilitados e identificados”, remarcó el director General de Auditoría y Control de la cartera sanitaria, Ricardo Ruiz, y concluyó que “en el caso del sistema público, todos los servicios son completamente gratuitos”.