Jujuy: una mujer y sus dos hijos resultaron herido durante el incendio de su casa

Jujuy al día ® – Una familia del barrio San José sufrió las graves consecuencias de un incendio que consumió parte de su vivienda ubicada en calle Lozano durante la mañana de este lunes 18 de agosto.

El siniestro, cuyas causas son investigadas, provocó heridas de consideración en tres de los cuatro integrantes de la familia que habitaba la casa. Los más afectados son dos menores de edad, de 4 y 10 años, quienes habrían sufrido quemaduras de 2do grado y permanecen hospitalizados en el nosocomio Materno Infantil.

La mujer adulta del grupo familiar también resultó gravemente afectada y fue internada en observaciones en el Hospital Pablo Soria. El hombre adulto, cuarto ocupante de la vivienda, también requiere monitoreo médico por las lesiones sufridas, aunque su estado no fue descrito como tan crítico como el de sus acompañantes.

La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Palpalá, apoyados por efectivos policiales, logró controlar las llamas. Sin embargo, la vivienda resultó con daños significativos y la familia quedó damnificada.