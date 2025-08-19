Jujuy: rescataron a un hombre inconsciente tras el incendio en una panadería

Jujuy al día ® – En la madrugada de ayer, personal policial y bomberos intervinieron en un principio de incendio registrado en una panadería ubicada en avenida Italia al 500 del barrio San Martín de la ciudad de Perico.

Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que, alrededor de las 2:10, un transeúnte alertó sobre la presencia de una importante cantidad de humo en el inmueble.

De inmediato, efectivos de la Seccional N°58, junto a personal del Grupo Operativo Motorizado (GOM), acudieron al lugar, donde constataron que el local funcionaba como panadería y que los hornos industriales estaban en marcha.

Ante la sospecha de que pudiera haber personas en el interior, los agentes procedieron al corte del suministro de gas e ingresaron pese al denso humo.

Allí lograron rescatar a un hombre de 43 años inconsciente, quien residiría en el lugar.

Los efectivos practicaron maniobras de reanimación y lograron que recupere el conocimiento.

El sujeto manifestó haberse quedado dormido y señaló que su madre también podría encontrarse en la vivienda, por lo que se realizó una nueva inspección en las distintas habitaciones, aunque no se hallaron otras personas en riesgo.

A las 2:40 arribó al lugar una dotación de Bomberos de la Policía, quienes realizaron tareas de ventilación, confirmando que el fuego había sido controlado previamente por el personal interviniente.