Jujuy: le robaron  400 mil pesos y un cheque de más de 600 mil pesos del interior de una camioneta

Jujuy al día ® – Un hecho de hurto fue denunciado en Libertador General San Martín, luego de que delincuentes ingresaran a una camioneta estacionada y se llevaran dinero en efectivo y un cheque.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, el hecho fue denunciado el domingo en la Brigada de Investigaciones de esa ciudad por el damnificado, un hombre de 56 años, quien relató que alrededor de la 1:00 de la madrugada dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux color bordó sobre calle Entre Ríos, a la altura de la compañía de seguros, para luego asistir al festival que se desarrollaba en el Club Alberdi.

Al regresar cerca de las 4:30, constató que el vehículo estaba revuelto y que le habían sustraído un cheque a tercero, por un valor de 635 mil pesos, y 400 mil pesos en efectivo.

El denunciante destacó que el rodado no presentaba signos de violencia en las cerraduras, por lo que se investiga el modo en que los delincuentes lograron acceder al interior.

La causa quedó a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones trabaja para dar con los autores del hecho.