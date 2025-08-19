Jujuy: encuentran a un hombre sin vida en un camino interno en La Mendieta

Jujuy al día ® – Un hombre de aproximadamente 33 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de sufrir una caída con su motocicleta en un camino interno del Lote Emilio, en jurisdicción de La Mendieta.

Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hallazgo ocurrió cerca de las 4:40, cuando un enfermero de la empresa azucarera, que se dirigía a su lugar de trabajo, alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública junto a una motocicleta marca Corven Triax tipo enduro sin dominio colocado.

Al llegar al lugar, personal policial y el enfermero intentaron asistir al accidentado, pero no presentaba signos vitales. Posteriormente, profesionales del SAME confirmaron a las 5:30 el fallecimiento del hombre, señalando como causa aparente una broncoaspiración.

De acuerdo al testimonio de familiares que se acercaron al lugar, el protagonista había salido de un festejo en el Lote Emilio alrededor de las 4:00 y se dirigía hacia su domicilio cuando se produjo el hecho.

Personal de Criminalística trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las circunstancias exactas del hecho.