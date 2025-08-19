Jujuy: detenido tras robar regalos del Día del Niño e intentar agredir a la policía

Jujuy al día ® – Un hombre fue detenido luego de sustraer regalos del Día del Niño de una camioneta y agredir a efectivos policiales al ser descubierto.

El hecho ocurrió el pasado domingo alrededor de las 16:30 en la calle Ricardo Alfonsín del barrio Punta Diamante, en la capital jujeña.

Según fuentes consultadas por este diario, dos individuos ingresaron rápidamente a un domicilio tras robar bienes de una camioneta estacionada.

Una vecina observó el ilícito y alertó al propietario y al Sistema de Emergencias 911.

Una comisión policial se constituyó en el lugar y, mientras entrevistaba al damnificado, advirtió que uno de los sospechosos intentaba escapar en una motocicleta, insultando a los uniformados.

Tras rastrillajes por el sector, los efectivos lograron reducir al hombre, quien intentó fugarse y se abalanzó con golpes de puño contra el personal.

El detenido fue trasladado a la Seccional 61° junto con la motocicleta Corven de 110 cc. Posteriormente, accedió a un registro voluntario en su domicilio, donde se recuperaron algunos de los regalos sustraídos, que fueron restituidos a su propietario.

La víctima formalizó la denuncia y las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 61°.