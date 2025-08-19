Close Menu
    martes, agosto 19

    Jujuy: camión con cargamento de verduras se incendió en Ruta 34

    No hay comentarios1 Min Read
    Imagen ilustrativa

    Jujuy al día ® – Un camión cargado de verduras se incendió parcialmente este sábado por la mañana en la Ruta 34, a la altura de Finca El Milagro, cruce Las Cañadas, en la localidad de Perico.

    El vehículo, un Mercedes Benz blanco con acoplado, estaba siendo conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en Colonia Santa Rosa, Salta. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

    El personal del Cuerpo de Bomberos de Perico, junto a voluntarios de Monterrico, trabajó en la extinción del fuego utilizando líneas auxiliares de agua, logrando sofocar totalmente el incendio.

    Tras el hecho se solicitó un informe detallado del incidente a los bomberos.

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.