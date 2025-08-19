Jujuy: camión con cargamento de verduras se incendió en Ruta 34

Jujuy al día ® – Un camión cargado de verduras se incendió parcialmente este sábado por la mañana en la Ruta 34, a la altura de Finca El Milagro, cruce Las Cañadas, en la localidad de Perico.

El vehículo, un Mercedes Benz blanco con acoplado, estaba siendo conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en Colonia Santa Rosa, Salta. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El personal del Cuerpo de Bomberos de Perico, junto a voluntarios de Monterrico, trabajó en la extinción del fuego utilizando líneas auxiliares de agua, logrando sofocar totalmente el incendio.

Tras el hecho se solicitó un informe detallado del incidente a los bomberos.