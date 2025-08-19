Detienen a un merodeador con droga en su poder

Jujuy al día ® – Personal de Infantería de la UR2, aprehendió en el barrio 9 de Julio a un joven de 20 años que portaba sustancias prohibidas y presentaba prohibiciones judiciales vigentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas, cuando personal policial realizaba tareas de prevención y seguridad por la calle Tulipanes, y divisó a un individuo que, al percatarse de la presencia de los efectivos, trató de escapar.

Tras las verificaciones pertinentes, se confirmó que el sujeto llevaba consigo diferentes sustancias prohibidas, por lo que fue trasladado a la seccional 26.

Allí se constató que el sujeto poseía antecedentes penales y medidas restrictivas como prohibición de salida del país, prohibición de acercamiento y una condena de ejecución condicional.