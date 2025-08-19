Convocatoria a la 16ta edición del Parlamento Juvenil

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, invita a todas las instituciones educativas de nivel de educación secundaria, orientadas, técnicas y artísticas, de gestión estatal, privada, municipal o social, a participar de la “16ta. Edición del Parlamento Juvenil 2025”.

En esta oportunidad, para la inscripción en este encuentro juvenil, los docentes deberán generar espacios de participación institucional que permitan la selección del eje temático a desarrollar por parte de los estudiantes.

Si bien la inscripción la realiza el/los docente/s que acompañará/n todo el proceso de elaboración de los Proyectos de Acción, resulta importante que ya se cuente con la selección del Eje Temático al momento de la inscripción en el formulario Google donde se deberá subir el registro de evidencia del proceso de selección del eje.

Las inscripciones se encontrarán abiertas desde el día lunes 18 de agosto hasta el día 24 de agosto de 2025, a través del siguiente link:

https://forms.gle/oHsnD2MHuhU6h3aN7

El programa incentiva a las y los jóvenes a dialogar sobre “La Escuela que tenemos y la Escuela que queremos” y convertirse en representantes y portavoces de sus pares a nivel provincial.