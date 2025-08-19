Ciclista entrerriano inició una nueva travesía para llegar hasta Jujuy

El ciclista Ricardo Torres inició un recorrido desde Colón con destino a Jujuy. Busca concientizar sobre el deporte, el medioambiente y la solidaridad en las rutas argentinas.

Jujuy al día ® – Ricardo Torres, ciclista jubilado oriundo de Colón, comenzó su segunda travesía en bicicleta por las rutas argentinas. El objetivo es unir su ciudad natal con Jujuy, recorriendo distintas localidades y compartiendo su experiencia con la comunidad.

En el marco de su recorrido, hará primero “una importante biciperegrinación con unos chicos que me invitaron de Concordia para la peregrinación al Señor y la Virgen del Milagro”, relató.

Según explicó, será parte de un grupo que peregrina hasta Salta y luego continuará en solitario hasta Huacalera, en la provincia de Jujuy.

El ciclista aseguró que esta iniciativa tiene un doble propósito: “El motivo de esta bici peregrinación es otro desafío más que tengo personalmente, recorrer las rutas argentinas y concientizar también a las personas, a los chicos que hagan un poco de deporte, que hagan ciclismo. También cuidar un poco lo que es el medio ambiente en bicicleta y fomentar esta locura que tengo de circular por las rutas argentinas”.

Además, señaló que este proyecto era un anhelo de hace tiempo: “Era un proyecto que tenía cuando trabajaba. Ahora, gracias a Dios, estoy jubilado y puedo hacerlo con la ayuda de algunas instituciones que colaboran”.

Organización y tiempos

Torres detalló que la travesía está organizada por tramos. “Hago Colón-Concordia, mañana hacemos Concordia-Piedrita y así sucesivamente. Ya está estipulada cada parada, con alojamiento y con personas que nos reciben en distintos puntos”, explicó.

La meta es llegar a Salta el 14 de septiembre, en coincidencia con la tradicional peregrinación de la Virgen del Milagro. “El 15 participaré de la misa en la Catedral de Salta. Terminada esta ceremonia, mis compañeros regresan y yo continúo viaje a Jujuy”, agregó.

Su compañera de ruta y experiencias anteriores

Torres también habló sobre su bicicleta: “Esta es mi compañera de ruta, es la segunda travesía que vamos a hacer juntos. La primera fue en 2023, cuando uní el río Uruguay con la cordillera de los Andes, desde Colón hasta Uspallata”.

Sobre la seguridad en ruta, explicó: “Es natural que algunos automovilistas estén apurados y otros no nos saluden, pero en lo general las personas son muy solidarias y respetuosas con los ciclistas. En los lugares que voy visitando nos tratan muy bien, gracias a Dios”.

Reflexiones del camino

El ciclista valoró el tiempo en ruta como un espacio de disfrute y agradecimiento. “Cuando voy solo, la idea es disfrutar del paisaje y de las personas que te saludan, conocer los caminos. No es lo mismo disfrutar un paisaje en auto que en bicicleta. Se disfruta el momento y las imágenes se llevan en el corazón y en la retina”, expresó.

Por último, reconoció que cada kilómetro recorrido es un motivo de gratitud: “Yo agradezco todo lo que puedo hacer y lo que la vida me da”.