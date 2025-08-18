«Las políticas públicas del gobernador Sadir con los municipios siguen siendo importantes»

Jujuy al día ® – El Ministro de Gobierno, Justicia Derechos Humanos y Trabajo, Normado Álvarez García, mantuvo un encuentro con el intendente de Yuto, David Abraham Paoli, con el fin de avanzar una serie de acciones que mejoren el desarrollo de la región y aumentar capacitaciones gratuitas que impulsen la economía con mano de obra local.

“Las políticas públicas del gobernador Carlos Sadir con los municipios siguen siendo importantes», afirmó el funcionario provincial.

El Ministro de Gobierno, acompañado por el Secretario de Recursos Humanos y Administración, Gabriel Fiad y Julieta Mansilla Coordinadora del Observatorio socio-laboral de la Secretaría de Trabajo, señaló que para una buena gestión es necesario estar en contacto con la gente y la mejor manera es visitar a los jefes comunales, escuchando cada una de las propuestas, y las necesidades fundamentales para conseguir los recursos necesarios que mejoren la calidad de vida de la gente”.

“Hay muchísimos proyectos, de este gobierno que generaron una serie de inversiones y proyectos para la región, que incluyen mejoras en infraestructura, de agua potable, cursos de capacitaciones en oficios en forma gratuitas, entre otras tareas”, comentó

«A pesar de las dificultades económicas, el gobernador, Carlos Sadir, mantuvo su compromiso con la obra pública en cada uno de los municipios de esta provincia”, resaltó finalmente Álvarez García.