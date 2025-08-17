Jujuy: inescrupulosos roban de una iglesia los juguetes y golosinas destinadas para el Día del Niño

Jujuy al día ® – La comunidad de la Capilla Inmaculado Corazón de María, ubicada en el sector B4 del barrio Alto Comedero, sufrió un robo a pocas horas de destinar las donaciones recolectadas para la celebración del Día del Niño en el barrio.

Según se informó, delincuentes ingresaron al espacio lindante a la capilla, ubicado en av. Carahuasi casi Guerrero, donde habitualmente se realizan reuniones y actividades comunitarias. Allí sustrajeron juguetes, golosinas y otros elementos que los feligreses habían reunido para los niños y niñas de la zona. Además, se llevaron una pava eléctrica y un parlante.

Ante esta situación, desde la capilla solicitaron la colaboración de la comunidad para poder concretar la jornada solidaria planificada. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 388 460-8746.