    domingo, agosto 17

    Cobertura de cargos docentes de educación superior

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza el 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝘆/𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲s

    *I. E. S. N°10- Sede L.G.S.M.

    PROF. DE Educación SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

    PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA C/O EN EDUCACIÓN RURAL

    PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN HISTORIA

    https://drive.google.com/file/d/1EOt4FebJ5Og33p_B8Nt1kGcQ3R2fy0Dw/view?usp=sharing

    *I. S. A. N°2 “HERMÓGENES CAYO”

    PROFESORADO DE ARTES VISUALES CON ORIENTACIÓN EN PINTURA/ CERÁMICA

    https://drive.google.com/file/d/1m5zrPb-yOCXf2VY_3lgbn9Buy2tRNyXW/view?usp=sharing

    *OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N°10

    https://drive.google.com/file/d/1EOj9ySuHQxDmLxwKQLmEcqBx4DJe0iVi/view?usp=sharing

    *LISTADO DE POSTULANTES-OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO: IES N°4

    https://drive.google.com/file/d/1MhHGq_cKqLtQM4RsdjY-3XNFtplgBwtD/view?usp=sharing

    *LISTADO DE POSTULANTES-OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO: IES N°9

    https://drive.google.com/file/d/1KC7Y9cTdkSfBxju7mMji0YgEJX-vL7K-/view?usp=sharing

