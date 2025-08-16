En el límite entre Jujuy y Salta: más de un kilómetro de fila por un choque múltiple

Jujuy al día ® – En el mediodía de ayer se produjo un fuerte choque en la Ruta Nacional 34 donde se vieron involucrados cuatro automóviles en el límite que conecta Salta con Jujuy. Tres personas resultaron heridas, fueron asistidas en el lugar por el SAME y luego derivadas al hospital más cercano, tras el fuerte impacto.

Entre los vehículos involucrados se encontraba un colectivo de larga distancia que viajaba desde Mendoza con destino a la provincia de Jujuy. A los choferes se les practicó el test de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos en todos los casos.

El impacto provocó largas filas en ambas manos de la ruta nacional, la extensión de las mismas se prolongó por más de un kilómetro.