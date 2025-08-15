Frente al grooming, conversatorio sobre la Ley Mica Ortega

Será el próximo 20 de agosto a las 18 en sede del Colegio de Abogados, en la capital jujeña

Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, invita a participar del Conversatorio “Ley Mica Ortega”, un espacio de reflexión y concientización sobre la prevención del grooming o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes. La actividad se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto, a las 18 horas, en el Colegio de Abogados, Sarmiento 340, de la ciudad capital.

La jornada contará con la disertación de Mónica Cid, madre de Micaela Ortega. Mica fue víctima de grooming y femicidio en 2016, un caso que marcó un precedente judicial al ser Johnatan Luna el primer condenado en Argentina por el delito de grooming seguido de muerte.

Mónica Cid, junto a la asociación civil “Mamá en línea” y otras organizaciones, impulsó la sanción de la Ley Nacional N° 27.590, promulgada en 2020, que establece un programa de alcance nacional para la concientización y prevención del grooming o ciberacoso, conocida como “Ley Mica Ortega”.

Este conversatorio será oportunidad para conocer de primera mano el camino recorrido en la lucha contra este delito, sensibilizar a la comunidad y promover acciones concretas para garantizar entornos digitales seguros para la niñez y adolescencia. La inscripción se debe registrar en https://forms.gle/gEpAGjiUGgFRksLj6