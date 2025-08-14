Se inauguró el nuevo edificio del Secundario N° 50 en Santuario de Tres Pozos

La obra realizada a través de PROMACE con financiamiento de CAF, cuenta con un diseño moderno y sostenible, paneles fotovoltaicos e infraestructura de bajo impacto ambiental.

Jujuy al día ® – El corte de cintas, cargado de emoción, marcó la culminación de un sueño colectivo y el comienzo de nuevas oportunidades. El acto protocolar incluyó el descubrimiento de la placa, la firma del libro de actas y un recorrido por las modernas instalaciones.

En un gesto simbólico, la directora Marcela Alvarado recibió de manos de las autoridades del Ministerio de Educación las banderas de ceremonia y flameo, sellando así la inauguración oficial.

La jornada alcanzó su momento más festivo con las presentaciones artísticas de los alumnos. Entre bailes, canciones y sonrisas, los estudiantes de la Escuela Primaria N° 395 y los jóvenes anfitriones hicieron vibrar a todos los presentes, dejando en claro que la verdadera fuerza de la educación está en sus protagonistas.

Durante el acto, Alvarado afirmó «que este nuevo edificio será el centro de la esperanza, del saber y del crecimiento. Sigamos construyendo juntos un Colegio Secundario N° 50 más grande que este edificio físico, aún más fuerte de lo que es». Por su parte, el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, remarcó que «celebró el compromiso de muchos de ustedes que ha sido parte de este proceso para tener hoy un edificio nuevo.

Tengamos presente la importancia de trabajar juntos para sostener la escuela, para que sea un lugar seguro que nos permita aprender, soñar y también crecer». En representación del Ministerio de Educación asistieron también Pablo Campos (director de Nivel Secundario); Merardo Monné (responsable de Educación Intercultural Bilingüe y Rural); Antonio Flores (supervisor regional) e integrantes del núcleo supervisivo región III.

También participaron el comisionado municipal de Barrancas, Marcelo Olmos, la presidenta de la comunidad Flavia Lamas y comunidad en general, quienes con orgullo y emoción fueron testigos de este momento histórico.