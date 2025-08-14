Comer en Casa: acreditación bancaria del programa para San Salvador, Perico y Palpalá

Jujuy al día ® – El pago se efectuó este jueves de manera digital con un monto mensual de $20.000, destinado a la compra de productos de la canasta básica.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que este jueves 14 de agosto, se realizó la acreditación bancaria correspondiente al mes de julio para titulares de San Salvador, Palpalá y Perico.

Esta acción forma parte del Plan Social Nutricional Provincial, cuyo objetivo es garantizar asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad en la región de los Valles.