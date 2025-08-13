Jujuy: se busca a Gabriela Oliveira López

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a GABRIELA OLIVEIRA LOPEZ, de 25 años. Se encuentra desaparecida desde 12/08/2025, la denuncia fue radicada el 13/08/2025, con domicilio en Perico – Jujuy.

De contextura física delgada, tez blanca, cabello largo hasta los hombros, color castaño oscuro, ojos color marrón oscuro. Se encuentra cursando un embarazo, Vestía campera color verde militar, una calza de color negro y zapatillas color blanco con negro.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.