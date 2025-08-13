Jujuy: más de 6 mil títulos digitales

Jujuy al día ® – La Dirección de Títulos del Ministerio de Educación informó que, merced al trabajo constante de asesoramiento a las instituciones educativas de Nivel secundario y superior, se pudo avanzar en la elaboración de más de 6 mil títulos firmados digitalmente.

En el marco de las visitas de acompañamiento, personal de Títulos y de Educación Secundaria estuvo en la ciudad de Libertador General San Martín.

Allí asesoró a personal de la Escuela de Comercio N°4 y del Colegio Secundario N°65.

Asimismo estuvieron asesorando en la Escuela de Comercio N°2 «Malvinas Argentinas» de San Salvador de Jujuy.