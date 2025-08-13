Jujuy: encapuchados se lo llevaron en su auto, lo golpearon, le robaron y abandonaron con las ruedas pinchadas

Jujuy al día ® – La noche del lunes, un hombre de 59 años, declaró que fue víctima de un violento robo tras ser interceptado por dos delincuentes encapuchados en la intersección de avenida Forestal y Ruta Nacional N° 9, a la altura del Servicio Penitenciario.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, el protagonista indicó que los atacantes lo amenazaron y lo llevaron en su auto hasta un descampado ubicado detrás de la cancha colindante al predio de una empresa de colectivos, ubicada sobre RN 9.

Afirmó que allí lo golpearon en el rostro con un objeto contundente, provocándole una herida sobre la ceja. Además, le sustrajeron su celular, alrededor de 3 mil pesos en efectivo y antes de abandonar el rodado, de marca Chery QQ, los delincuentes pincharon las cuatro ruedas y se dieron a la fuga.

Varios minutos después, familiares de la víctima encontraron el vehículo en un camino rural de la zona.

Personal del SAME asistió al hombre, quien no requirió traslado al hospital.

Se dispuso el inicio de actuaciones, pericias criminalísticas, relevamiento de cámaras y entrevistas, a pesar de que el damnificado decidió no radicar formalmente la denuncia.