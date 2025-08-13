El Gobierno de Jujuy contribuye a las patronales en Casabindo

Jujuy al día ® – En el marco de los preparativos de las fiestas en honor a la Virgen de Asunción y el tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo, el gobernador Carlos Sadir se reunió con miembros de la comunidad aborigen para dialogar sobre los últimos detalles de la importante celebración de la cultura jujeña.

Durante el encuentro, se abordaron los detalles del acontecimiento ancestral anual de Casabindo y que genera muchas expectativas para el pueblo y el sector turístico.

En tal sentido, Rodrigo Ariel Vázquez, presidente de la Comisión Pro Templo, destacó el aporte del gobierno.

En otro tramo de la reunión, se acordó una agenda para asistir a los ganaderos de la zona y paliar los efectos de la sequía.

“Estamos muy agradecidos con el gobernador Sadir, quien estuvo receptivo a nuestros pedidos”, puntualizó Vásquez.

Precisó que este año la celebración se dará en un día feriado, motivo por el cual se prevé una gran concurrencia. “El año pasado asistieron aproximadamente 20.000 personas de diferentes lugares que conocieron el tradicional toreo y la devoción por la Virgen de la Asunción”, enfatizó.

Finalmente, invitó a todos los jujeños a participar de la fiesta religiosa y cultural que comienza el jueves 14 de agosto con la Danza de los Samilantes.