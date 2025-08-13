Anuncian cortes de energía por tareas de mantenimiento en 3 localidades

Jujuy al día ® – Informamos que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones de nuestro sistema.
Con este fin, será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios:
MIÉRCOLES 13/08/2025
FRAILE PINTADO: Guayacán, La Bajada y zonas aledañas.
Horario: 08:00 a 13:00Hs. aproximadamente.
SAN SALVADOR DE JUJUY: 48 viv. De Higuerillas, B° Altos de Zapla y zonas aledañas.
Horario: 08:00 a 14:0Hs. aproximadamente.
SAN SALVADOR DE JUJUY: B° San Jose de Chijra, La Cuesta, Corral de Piedras, Sepultura, Ocloyas y zonas aledañas.
Horario: 09:00 a 15:0Hs. aproximadamente.
PAMPA BLANCA: La Obra y zonas aledañas.
Horario: 08:00 a 14:0Hs. aproximadamente.
Agradecemos tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes.
Por consultas y/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs. A través de este link: https://linktr.ee/ejesa