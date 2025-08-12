Jujuy: investigan la muerte de un niño de 8 años mientras jugaba en una plaza de Palma Sola

Jujuy al día ® – Un trágico hecho conmocionó a la comunidad de barrio Aguas Negras, en Palma Sola, donde un niño de 8 años murió de forma repentina mientras jugaba en la plaza del sector.

Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que el menor se encontraba junto a su madre cuando sufrió una descompensación y cayó al suelo. Una vecina que presenció la situación ayudó a trasladarlo en motocicleta al hospital local, pero los médicos confirmaron que el niño llegó sin vida.

La ayudante fiscal de turno dispuso preservar el área donde ocurrió el episodio y ordenó la intervención de peritos de Criminalística y del médico de la Policía para realizar las pericias correspondientes. Las primeras líneas de investigación apuntan a determinar si se trató de una muerte súbita o si el niño sufrió algún golpe durante su caída.

Las actuaciones están a cargo de efectivos de la Seccional 36 de Palma Sola, bajo las directivas de la fiscalía de turno.