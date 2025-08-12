Familias de 3 localidades recibirán las unidades alimentarias

Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que desde el jueves 14 de agosto se realizará la entrega directa de módulos alimentarios del Programa “Comer en Casa” en San Francisco, Santa Ana y Valle Colorado.

Cronograma:

San Francisco: Jueves 14 y lunes 18 – Comisión Municipal (Guillermo Snopek S/N) – 07:00 a 13:00 hs.

Santa Ana: Lunes 18 – Comisión Municipal (Calle Central S/N) – 08:00 a 13:00 hs.

Valle Colorado: Martes 19 – Comisión Municipal (Belgrano S/N) – 08:00 a 13:00 hs.

Recordá asistir con el DNI original del titular.

Personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).