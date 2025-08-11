Jujuy: se busca a Morena Guadalupe Quiroga

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a MORENA GUADALUPE QUIROGA de 15 años.

Se encuentra desaparecida desde 10/08/2025, la denuncia fue radicada el 11/08/2025 con domicilio en barrio Malvinas – San Salvador de Jujuy.

De contextura delgada, tez morena, cabello largo con flequillo y 1,55 mts de altura.

Vestía campera azul y pantalón largo verde con franjas blancas.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.