Jujuy: se busca a Cristian Fabricio Misael Romero

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a CRISTIAN FABRICIO MISAEL ROMERO de 13 años. Se encuentra desaparecida desde 08/08/2025, la denuncia fue radicada el 10/08/2025 con domicilio en la localidad de El Carmen – Jujuy.

De contextura robusta, tez trigueña, cabello corto negro y 1,55 mts de altura. Posee aros en las orejas. Vestía campera celeste, jogging negro y zapatillas blancas.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.