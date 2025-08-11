Feria del Libro: de las bebetecas a los semilleros de historias

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación, a través de sus distintas áreas, volvió a ser protagonista en la 21ª Feria del Libro.

Por la mañana, la Dirección de Educación Privada, en el marco del Plan de Alfabetización, compartió un enriquecedor encuentro con docentes del Colegio “Nueva Siembra”, “Nuestra Señora del Huerto”, Jardín “Grillito Pepe” y Colegio “Martín Pescador”, quienes intercambiaron experiencias y destacaron el compromiso de dichas instituciones con una educación innovadora y de calidad.

Por su parte, el Rincón Literario Itinerante fue un punto de encuentro mágico para la lectura, con poesías en vivo, narraciones y cuentacuentos que atraparon a los más pequeños.

La Dirección de Educación Inicial tuvo su espacio con la presentación sobre Narrativas Pedagógicas, compartiendo valiosas experiencias desarrolladas en el proyecto Bebetecas, que promueve la lectura y el vínculo con los libros desde los primeros años de vida.

Se expusieron tres propuestas destacadas: Las aventuras del mono Lolo, a cargo de la docente Melisa Zambrana del JI Nº 14 de Alto Comedero; Desafíos de la narración de cuentos, de Viviana Vilca del Jardín Maternal Nº 64 de Humahuaca; y Un nido de palabras, un refugio de sentidos, presentada por Alejandra Castro del JI Nº 62 del barrio Cuyaya.

La Dirección de Educación Primaria presentó el proyecto Semilleros de Historias, creado por una comunidad de escritores conformada por estudiantes de 4º a 7º grado diversas instituciones educativas de la provincia que, en 2024, publicaron el libro del mismo nombre.

La directora de la DEP, Griselda Arancibia, señaló que “buscamos que vivencien la experiencia de ser escritores, presentando sus obras de forma creativa y con una identidad propia”.

Por la tarde, la propuesta se renovó con la presentación de Lapbooks, revistas digitales realizadas por docentes y estudiantes:

* Ecos del Sunchal, de la Escuela Primaria Nº 307 San José de Calasanz (El Sunchal, El Carmen), surgida en el Espacio de Definición Institucional (EDI), que fomenta el trabajo en equipo, la organización y la comunicación efectiva.

* Bodas de Oro, de la Escuela Nº 78 “Dr. José Benito de la Bárcena” de Palpalá, una producción del Proyecto Alfabetizador Institucional que recopila la historia y el impacto social de la escuela a lo largo de los años.

El cierre de la jornada estuvo cargado de música y movimiento con la presentación de los estudiantes de quinto año del Colegio Polivalente de Arte “Prof. Luis Alberto Martínez”, segunda promoción de la orientación en Danzas Escénicas, implementada en la institución desde 2020.

A través de las prácticas profesionalizantes, organizaron el Primer Certamen Juvenil de Danzas Escénicas, que tuvo una amplia convocatoria con más de 100 participantes que compitieron en tres categorías: solista, dúo y grupal, a lo largo de tres etapas. En la noche, se presentaron los números ganadores y los propios estudiantes explicaron que el certamen tuvo como objetivo dar a conocer esta orientación —que incluye disciplinas como hip hop, partener, jazz y otras— y fomentar su desarrollo entre los jóvenes artistas. Con cada proyecto y cada historia el ministerio confirmó que su paso por la Feria del Libro es un encuentro de talentos y sueños compartidos.