Delincuente de frondoso prontuario intentó ingresar a robar a un negocio y fue detenido por un policía

Jujuy al día ® – Un efectivo del Cuerpo de Infantería de UR1, logró el arresto de un hombre de 36 años, tras frustrar el robo de un negocio en el barrio Alto Comedero.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 13:45, cuando el suboficial transitaba por el lugar y vio al sospechoso trepando las rejas de un negocio.

Al percatarse de la presencia policial, el individuó trató de escapar, sin embargo, fue alcanzado a los pocos metros.

El sujeto opuso resistencia pero fué reducido con éxito. Posteriormente, fue trasladado a la seccional 46 y tras la verificación de sus datos, se confirmó que tenía un frondoso prontuario con varios pedidos pendientes con la justicia, incluyendo una solicitud de paradero por comparendo y dos medidas restrictivas.

La propietaria del local realizó la denuncia correspondiente sumando una causa al hombre que quedó a disposición de la justicia.