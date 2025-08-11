65° Aniversario del Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca

Jujuy al día ® – Con un emotivo acto, el hospital celebró 65 años de servicio y compromiso con la salud en la región Puna.

Uno de los momentos más especiales fue la interpretación del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas, un gesto de inclusión y respeto que refleja el espíritu de la institución.

En la ocasión, se inauguró la nueva sala de mamografía, que permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer el acceso a estudios de prevención para la comunidad. También se reconoció la labor de los odontólogos por su compromiso con la salud bucal de la población.