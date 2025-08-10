Operativo de tránsito por el “Finde Estudiantil” en el Estadio 23 de Agosto

Jujuy al día ® – Se informa a la comunidad en general y a los conductores en particular, que con motivo de la realización de los tradicionales festejos del “Finde Estudiantil” en el Estadio 23 de Agosto, se implementará un operativo especial de tránsito durante el día de hoy, domingo 10 de agosto, en el horario de 9:00 a 19:00 horas.

El dispositivo de prevención estará vigente en las inmediaciones del estadio y comprenderá despejes de calzada, cortes de tránsito y desvíos en el recorrido del transporte urbano de pasajeros, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y una mejor organización del flujo vehicular.

Despejes de calzada (a partir de las 08:00 hs):

Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.

Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.

Cortes de tránsito (a partir de las 12:00 hs):

Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.

Lincoln y Taboada.

Paso Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).

Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).

Éxodo y Pueyrredón.

Éxodo y Cerro Aguilar.

Éxodo y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Humahuaca y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y los 33 Orientales.

Pueyrredón y Hugo Wast.

Transporte urbano de pasajeros (a partir de las 12:00 hs):

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.

La Municipalidad solicita a la ciudadanía circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de Tránsito y prever los posibles desvíos al momento de planificar sus desplazamientos. Estas medidas buscan garantizar la seguridad vial durante un evento tradicional y masivo que congrega a numerosos estudiantes y familias jujeñas.