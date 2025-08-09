Jujuy: múltiples denuncias por millonaria estafa en venta de terrenos

Jujuy al día ® – Un presunto caso de estafa millonaria salió a la luz cuando al menos cuatro personas denunciaron haber sido engañadas en la compra de terrenos ubicados en el sector conocido como las “14 Hectáreas”.

De acuerdo con las denuncias radicadas, el sindicado es el mismo hombre en todos los casos, quien solicitó importantes sumas de dinero en efectivo, en unos de los casos exigió 10 millones de pesos, a cambio de lotes que nunca fueron entregados de manera legal ni documentada.

Las víctimas relataron que las operaciones se concretaron entre diciembre de 2024 y abril de 2025. En todos los casos, el denunciado habría prometido la entrega de terrenos aparentemente en la misma manzana, pero no habría cumplido con la firma de documentación respaldatoria.

Uno de los denunciantes señaló que, al reclamar por la propiedad, incluso fue amenazado.

La situación fue advertida por autoridades que recomendaron a los damnificados formalizar la denuncia policial. El monto total involucrado superaría los $13 millones, y no se descarta que existan más personas afectadas.

La investigación judicial está en marcha.