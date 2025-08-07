La ceremonia más austral: Tierra del Fuego también celebró la Pachamama

Jujuy al día ® – Vecinos de la ciudad participaron de una emotiva ceremonia organizada por el Municipio y la Asociación de Residentes Jujeños. Durante el desarrollo del evento se reafirmó “el valor de la diversidad cultural y el respeto por la tierra”.

Organizada por la Secretaría de Gestión Ciudadana de la Municipalidad de Río Grande, junto a la Asociación de Residentes Jujeños, se realizó la celebración “Comunidad en Grande: Celebración de la Madre Tierra – Pachamama”, en la Casa Municipal.

La jornada convocó a familias de toda la ciudad en un espacio de “encuentro, agradecimiento y respeto por la tierra”.

Tras señalar que se trata de una de las ceremonias “más representativas del norte argentino y de los pueblos originarios”, desde el Municipio se reafirmó “el compromiso con las colectividades que enriquecen el entramado cultural local”.

“Honramos a la Madre Tierra, pero también celebramos el trabajo conjunto, el diálogo, la unidad y la diversidad que nos fortalece como comunidad”, expresó la directora general de Atención Comunitaria, Verónica Portillo.

Desde la Asociación de Residentes Jujeños, Néstor Cazón destacó “el significado profundo de la Pachamama, como símbolo de vida, comunidad y cooperación”; y además explicó que esta fecha “marca el inicio del año agrario y anticipa futuras celebraciones como el Cápac Inti Raymi, vinculadas al ciclo de la cosecha y el carnaval”.

Cabe subrayar que durante el encuentro, se resaltaron valores ancestrales como la minga, la mita y el haini, formas de trabajo colectivo que siguen vigentes en la vida comunitaria.