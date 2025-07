La baja de retenciones y la reciente devaluación aseguran desde un precio de la soja 10% mejor para la exportación

El acuerdo comercial alcanzado el domingo entre EEUU y la Unión Europea ayudaría también a que el mercado prolongue la buena rueda del viernes

Jujuy al día ® – El Tesoro sorprendió: licitará además de bonos a tasa fija 4 bonos atados a la devaluación del dólar de acá a octubre. Volvió a comprar dólares el viernes y lo hizo subir.

Así, las bajas de retenciones anunciadas el sábado van acompañadas de un reajuste del tipo de cambio que el viernes subió $8, a 1.280 pesos. El gobierno, aparentemente, tuvo que ver en este movimiento, porque habría comprado dólares para aumentar sus reservas. De hecho, el monto de negocios en el Mercado Libre de Cambios (MLC) creció USD 100 millones a USD 529 millones. En realidad, el Tesoro compró a lo largo de la semana para revertir la posición negativa de casi USD 8.000 millones de las reservas de libre disponibilidad.

El agro tiene producto en las silo bolsas y tal vez esta noticia aumente las liquidaciones. El analista Salvador Vitelli, que se concentra en el negocio agropecuario estimó que la soja con esta baja de retenciones podría negociarse entre $363 mil y 367 mil por tonelada contra $340 mil del viernes.

El dato que refleja los inconvenientes de la soja es que hace un año cotizaba USD 408 en Chicago y el viernes cerró a USD 369, o sea 10% menos. La baja de retenciones fue de 20% al reducirlas a 26% de manera definitiva. Los derechos de exportación de los derivados de la soja, que son el grueso de las exportaciones argentinas, bajaron de 31% a 24,5 por ciento.

Las retenciones fueron un atraso en la evolución del agro argentino y lo confirma lo sucedido en Brasil que en el pasado estaba por detrás de la Argentina como productor y ahora está entre los jugadores más importantes del mundo.

La Bolsa de Comercio de Rosario lo muestra en el comentario del viernes cuando señala que la baja del precio internacional de la oleaginosa se debe a “un contexto de ventas externas débiles y cautela respecto a futuros acuerdos comerciales. A esto se suma la amplia disponibilidad global, particularmente desde Brasil, que sigue presionando al mercado”.

Dos factores a favor

Pero hay dos factores que juegan por primera vez a favor: la mejora del tipo de cambio y las menores retenciones que ya rigen. El tipo de cambio mejoró $50 (4,05%) en lo que va del mes y supera ampliamente a la inflación esperada para julio de 1,6% porque la devaluación no se trasladó a precios por el crecimiento de las tasas de interés y el menor consumo. Con elevadas tasas no conviene inmovilizar stock aumentando sus precios y perdiendo ventas. Las tasas que llegaron a 4% efectivo mensual, son un taxi para lo que no sale del depósito o las góndolas. El costo financiero obliga a renovar r