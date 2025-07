¡¡¡Todo estaba listo para arder!!!

Una tragedia anunciada, habilitada y sostenida durante décadas por la indiferencia, la desidia y la complicidad de quienes debían prevenirla.

Cuando la tragedia golpea con fuerza, lo hace casi siempre con una frialdad que resulta intolerable. No avisa, no concede tiempo, no da segundas oportunidades. El incendio que devoró el Supermercado Comodín en Ciudad de Nieva, hoy se cumplen 5 meses, no fue una excepción. Pero tampoco fue un hecho aislado ni un mero accidente. Fue, más bien, la conclusión inevitable de una historia escrita durante tres décadas con tinta de negligencia, improvisación y una preocupante ausencia de control institucional. Una historia que comenzó en 1995, cuando se habilitó el local comercial bajo una informalidad administrativa que jamás se corrigió. Desde entonces, las irregularidades se acumularon como brasas invisibles, hasta que un día ardieron todas juntas.

La muerte, en este caso, no tuvo rostro humano. No hubo un culpable directo que encendiera la chispa. Los responsables fueron múltiples y difusos: una red de decisiones erradas, controles omitidos y deberes abandonados. El informe pericial, elaborado por especialistas, al que tuvimos acceso, lo deja en claro: el siniestro fue consecuencia de un entorno peligrosamente desprotegido, tanto en lo técnico como en lo administrativo.

El relato comienza con una infracción que podría parecer menor, pero que en una emergencia se convierte en una sentencia: la obstrucción de una salida de emergencia. Una puerta que debía abrirse hacia la vida terminó bloqueando el paso a la salvación. No fue un descuido aislado, sino una señal más de una cultura organizacional indiferente a la prevención y al cuidado de las personas.

En paralelo, trabajadores subcontratados realizaban tareas en el techo del supermercado mientras el local seguía abierto. Utilizaban sopletes en una estructura cargada de materiales inflamables y sin sistemas de detección temprana. No eran los responsables de garantizar el entorno seguro, pero su trabajo, ejecutado sin advertencias ni protocolos específicos, fue el punto de ignición. Esto revela no solo la falta de planificación, sino también un vacío en la comunicación y gestión del riesgo.

Lo más alarmante es que muchos de los sistemas diseñados para enfrentar emergencias simplemente no funcionaban. Las bombas de agua estaban fuera de servicio, la presión en las bocas de incendio era insuficiente y la iluminación de emergencia apenas cumplía su función. Las puertas cortafuego no ofrecían resistencia. No había alarmas automáticas. En lugar de estar preparados para un siniestro, el lugar parecía diseñado para agravar sus efectos.

Estas fallas no fueron aisladas. El informe técnico reveló un patrón de incumplimientos: planos sin aprobar, instalaciones eléctricas en mal estado, registros de mantenimiento inexistentes y certificados vencidos. En conjunto, estos elementos configuraron un escenario de vulnerabilidad que, lejos de ser invisible, estaba a la vista de quien quisiera mirar con atención.

Algunos documentos carecían de firma profesional, y otros presentaban datos contradictorios. Por ejemplo, existían habilitaciones comerciales con capacidad para 200 personas, mientras estudios posteriores hablaban de 267, 385 y hasta 390. Las cifras no coincidían y no había documentación que explicara esas diferencias. También se identificaron planos eléctricos sin visado del servicio competente, así como la ausencia de planos sanitarios aprobados. Estos vacíos evidencian una falta de rigor técnico en aspectos fundamentales del edificio.

Los certificados de prevención de incendios también eran obsoletos: uno fechado en 1994 y otro con validez hasta 2001. Desde entonces, no hubo constancia de renovaciones válidas. Para peor, se detectó que algunos de los funcionarios que firmaron esos certificados no estaban habilitados por un colegio profesional. En cuanto a la protección contra incendios, existía un plano sin aprobación oficial de Bomberos. Todo esto deja en claro que las bases sobre las cuales operaba el supermercado eran, en el mejor de los casos, débiles. En el peor, peligrosas.

Pero nadie miró. O peor aún, miraron y no actuaron. Las autoridades municipales y provinciales, encargadas de controlar, fiscalizar y garantizar condiciones seguras, tampoco cumplieron su rol. No hubo inspecciones recientes, ni se exigió la renovación de permisos vencidos. Así, la cadena de responsabilidades se extiende más allá de la empresa que administraba el supermercado.

La informalidad y el abandono de las normas se convirtieron en costumbre. Durante años, se operó sin un plan de evacuación, sin simulacros, sin capacitación adecuada para el personal. No se realizó un estudio serio de carga de fuego. Ni siquiera había planos actualizados aprobados por los organismos competentes. Todo se sostenía sobre una estructura documental débil y, en muchos casos, incompleta.

El incendio, entonces, no fue producto del azar. Fue la consecuencia lógica de una sucesión de decisiones erróneas, omisiones y postergaciones. Lo que debía ser un entorno comercial con garantías mínimas para empleados y clientes, se transformó en una trampa letal. Y como suele pasar, la tragedia hizo visible lo que durante años se había ignorado.

El informe pericial no solo señala errores. También propone soluciones: mantenimiento regular, inspecciones independientes, formación continua del personal y adecuación a normas actualizadas