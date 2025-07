La dirigencia política está erosionando la democracia

¿Quién defiende el concepto de sociedad si la política se retira de ese rol, atendiendo solo sus intereses más mezquinos: perdurar, conchabar, salvarse solos?

Vivimos un momento en el cual un grupo de políticos globaliza lo burdo, lo mundano, lo banal; y a través de la Inteligencia Artificial, la mentira organizada e institucionalizada se convierte en una poderosa destructora de la democracia. Cuando hablamos de la crisis de la democracia, castigamos innecesariamente a la institución como tal, cuando en realidad su crisis es provocada por los representantes de los poderes que la conforman.

Los dirigentes políticos son tal vez los más expuestos porque hasta el pudor han perdido, pero no le quitemos mérito a la Justicia, que mira lo que quiere o lo que le dicen.

Veamos lo que ocurrió con el cierre de listas del electorado más grande: provincia de Buenos Aires. Amontonamientos (en el caso del kirchnerismo), fingiendo una unidad que resulta tan difícil como pegar un cristal roto. Ni siquiera los une el espanto. No pasaron más de 24 horas y Mayra Mendoza salió a cruzarlo al gobernador Kicillof, manifestando grandes dudas sobre cómo saldría el experimento. Podría decirse que al gobernador bonaerense, Máximo Kirchner y Sergio Massa nada los une.

Por el lado de La Libertad Avanza –luego de devorarse el PRO, a pesar de darle nueve lugares en las listas-, la pelea es intestina. Error enorme del “mago” Santiago Caputo: Milei jamás va a contradecir a su hermana Karina; y ella, equivocada o no –se verá en setiembre/octubre-, va con sus convicciones.

Pero la inexperiencia política le genera desbordes. Esta falencia, que también la tiene el Presidente, hace que vaya mermando su círculo de aliados y, por lo tanto, prolongando el sufrimiento agónico de ciudadanos que padecen sus políticas. Milei tiene un grave problema de acatamiento a las reglas democráticas.

El Presidente ha dicho que el 11 de diciembre se solucionan todos los problemas. La suma de legisladores, como dice el politólogo Lucas Romero, “le dará dadores de vetos, pero no dadores de leyes que precisa su gobierno”.

Volviendo a las listas, LLA acudió a viejos métodos de la casta que denosta y del Estado que destruye. Eligió candidatos de PAMI, ANSES, todos con cajas disponibles.

Parece que la política en general no se anima a protagonizar el futuro. Todo se repite.

Otra vez las listas testimoniales. Y un probable Embajador estadounidense que no tiene aprehendido el manual de la democracia, como Braden.

La aparición de Peter Lamelas, con sus expresiones fuera de lugar, hace, en principio, quedar muy mal a la historia democrática del país que representa. Y en segundo lugar, fiel a los nuevos tiempos, parece molestarle la democracia, no se siente cómodo. Lo más lamentable es que el individualismo político argentino lleva una vez más a que no hay un rechazo contundente sobre el rol que dice viene a desarrollar. Llama la atención de esta cronista que la flamante liga de gobernadores no se haya expresado unánimemente ante lo que parece estar dispuesto a realizar: ser el comisario político del accionar de cada gobernador y de cada provincia. ¿Raro, no?

Quizás la virtud de los dichos del posible futuro embajador en Argentina es que desnuda el precario funcionamiento de la dirigencia política argentina. Muestra la responsabilidad de esta dirigencia sobre la erosión democrática, que quedó evidenciada en el cierre de listas de Buenos Aires, con sus conductas que distorsionan el sistema electoral. Y esto es grave. Si lo pensamos bien, tanto como lo dicho de Lamelas.

Como dice el Dr. Hugo Quiroga, “esto es una democracia de trueque, es un toma y daca. No hay principios. No hay partidos. No hay articulación ideológica”.

Esta desarticulación produce que los actores políticos no piensen en el bien común nacional.

Política en Santa Fe

Mientras se encamina el funcionamiento de la Reforma Constitucional, el cierre de listas para elegir diputados nacionales mueve los motores.

En el Partido Justicialista no movió el amperímetro la propuesta del ex gobernador Perotti, quien instó a lograr la unidad confeccionando listas por proporción de votos obtenidos oportunamente. Al cierre de este análisis, transcurría un plenario de su sector. Es probable que termine presentando lista por afuera de la estructura del PJ. Lo mismo haría el actual senador nacional Lewandowski. Por parte del PJ oficial, estarían dispuestos a respetar el acuerdo preconvención con Agustín Rossi, quien quiere volver al Congreso Nacional. También el diputado Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, pide pista.

El representante de una Liga de Intendentes, Pablo Corsalini (ciudad de Pérez), le dijo a Infobae: “La lógica nuestra es unidad hasta que duela”.

Y agregó: “Unidad, renovación y flexibilidad. La reconstrucción del peronismo viene desde Rosario y la región metropolitana”.

Maria Herminia Grande

