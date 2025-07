Especuladores y trapecistas en la oscuridad

El cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fue un trámite engorroso y sospechoso; explica por qué gran parte de la sociedad optó por ausentarse de las urnas este año

Jujuy al día ® – El espectáculo fue entretenido y desagradable. Todo al mismo tiempo. El engorroso y sospechoso trámite del cierre de listas de candidatos para las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el 7 de septiembre, explica por qué gran parte de la sociedad optó por ausentarse de las urnas en los comicios que ya se realizaron en algunos distritos. El fin de semana que pasó hasta empeoraron las cosas con oportunos cortes de electricidad en el lugar, el Palacio Legislativo de La Plata, donde se recibían las nóminas de candidatos de cada partido o alianza provincial. Hubo, en rigor, dos cortes en 40 minutos, aunque el último se extendió desde las 23,30 de la noche del sábado hasta las 2 de la madrugada del domingo. A las 24 del sábado vencía el plazo para inscribir candidatos, que al final la Junta Electoral debió prorrogar hasta las 14 del lunes.

La Junta Electoral está fuera de discusión porque su presidenta, la jueza Hilda Kogan, es también la presidenta de la Suprema Corte de la provincia y es una magistrada respetada por su independencia. La empresa proveedora de electricidad de la provincia, Edelap, había anunciado cortes de luz por tareas de mantenimiento, pero en ningún caso coincidían con las horas en que se dejó sin suministro de electricidad a la oficina encargada de inscribir los candidatos. Esos cortes sí coincidieron con los obstáculos del peronismo, en todas sus versiones, para acordar las últimas candidaturas de la coalición que volvió a unir en una misma constelación política a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Massa es un equilibrista audaz: pasó, sin pedir permiso ni disculpas, de Margarita Stolbizer a Cristina Kirchner, denunciada por Stolbizer por delitos de corrupción.

Volvamos al sábado. La unidad llegó a estar en una situación de tal riesgo que el gobernador bonaerense ordenó pocas horas antes de que venciera el plazo de cierre de listas que los dirigentes de su facción, Derecho al Futuro, confeccionaran una lista con candidatos exclusivamente propios para presentar en tiempo y forma por si no había acuerdo con los otros dos. Como sucede siempre en el peronismo, al final triunfó el pragmatismo y la unidad se impuso. Pero los tres necesitaban un poco más de tiempo para plasmar esa decisión política en listas comunes de los caciques del peronismo. Consiguieron ese tiempo esencial con los cortes de luz, que se produjeron apenas media horas antes de que se venciera el plazo. Todos sospechan de todos, y la suspicacia tiene argumentos. Algunos desconfían de la complicidad de la empresa (el propio Javier Milei deslizó tal sospecha sobre esa compañía eléctrica, que antes había sido explicitada por su actual aliado Cristian Ritondo); otros prefieren hurgar hasta encontrar a los eventuales cómplices entre los empleados de Edelap que están en condiciones de provocar cortes de electricidad tan políticamente pertinentes.

Un corte de luz no se le niega a nadie. Peor fueron las candidaturas testimoniales en el distrito bonaerense, que es por lejos el más decisivo del país porque alberga a casi el 40 por ciento del electorado nacional; Buenos Aires no evolucionó nunca hacia la boleta única. Las candidaturas testimoniales significan que los candidatos que se presentan no ocuparán jamás el cargo legislativo para el que se proponen ante la sociedad. En la provincia de Buenos Aires se sigue votando según el viejo sistema de boleta sábana; es decir, solo se necesita un (o una) convocante cabeza de lista para que los electores deban votar al elenco completo de candidatos, integrado por héroes y malandras, por eruditos e iletrados, aunque la supuesta presencia de héroes y eruditos sea un anhelo más que una realidad. La filokirchnerista Verónica Magario es vicegobernadora de la provincia y preside su Senado; ahora es primera candidata a diputada provincial por la Tercera Sección. Es imposible que deje su encumbrado cargo actual, que además le permite el manejo de vastos fondos reservados, para asumir una diputación provincial, porque seguramente será elegida diputada. Otra cosa es si ganará en esa decisiva sección electoral (una de las dos más pobladas, junto con la primera), en la que se proponía presentar Cristina Kirchner en el mismo lugar que Magario. La prisión domiciliaria encerró a la expresidenta en su casa del barrio porteño de Constitución y le frenó, junto con la pena que le prohíbe ejercer cargos públicos durante el seguramente largo tiempo de vida que le queda, la participación personal en las elecciones legislativas de este año. Adiós a los fueros, entonces.

¿Los intendentes peronistas de La Matanza, Fernando Espinoza; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Florencio Varela, Mario Secco, o de Berazategui, Juan José Mussi, renunciarán a sus cargos actuales para asumir como concejales de sus municipios, cargos para los que se están candidateando? Improbable, si no imposible.

También algunos alcaldes de La Libertad Avanza, como Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, o Guillermo Montenegro, de Mar del Plata (para qué decir que son de Pro si se fueron de este partido hace mucho), son candidatos a senadores provinciales. La política sabe que los dos aspiran a cargos mayores. Valenzuela quiere ser gobernador de Buenos Aires en 2027, y Montenegro aspira a relevar cuanto antes a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia. Las candidaturas testimoniales son la forma más explícita de engañar a la sociedad porque significa que los partidos proponen a dirigentes para cargos que nunca ocuparán. La más desvergonzada fiesta de candidaturas testimoniales la dio el kirchnerismo en 2009, también en la provincia de Buenos Aires, cuando colocó en los primeros cuatro lugares de la lista de candidatos a diputados nacionales a Néstor Kirchner; al entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli; a la artista Nacha Guevara, y a Sergio Massa, que era en esos años un prometedor intendente de Tigre. El único que asumió y se quedó hasta su muerte, con la que se encontró un año después, fue Kirchner. La elección de sus gobernantes en comicios libres y competitivos es la base de la pirámide democrática. La política argentina decidió, como se ve, erosionar esa columna elemental del sistema político. Las candidaturas testimoniales, en lugar de candidatos serios, es el camino más directo hacia el ausentismo electoral por parte del ciudadano común.